США отказались снимать санкции с Китая ради встречи с главой Пентагона

Вашингтон исключает снятие рестрикций с министра обороны КНР Ли Шанфу, а также со страны в целом, рассказал представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты в ходе брифинга попросили представителя Госдепа прокомментировать возможную встречу глав оборонных ведомств Китая и Соединенных Штатов в контексте личных санкций, введенных против Шанфу.

Миллер пояснил, что несмотря на важность встречи между шефом Пентагона Ллойдом Остином и его китайским коллегой, смягчение санкционной политики в отношении Шанфу и Китая в целом исключается.

Ранее сообщалось, что Минфин США создал исследовательский отдел, в обязанности которого будет входить детальный анализ как возможных, так и видимых последствий санкционной политики западных стран.