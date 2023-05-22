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40 минут назад

В США назвали приоритетом поставки F-16 Украине

Елена Прошина

Передача Украине истребителей F-16 является приоритетом для США. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

В США назвали приоритетом поставки F-16 Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поставки F-16 Украине — приоритет для США. Реализация плана начнется в предстоящие месяцы», — сказал он.

В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16

При этом Миллер не уточнил, когда именно Киев сможет получить истребители, какие страны примут в их поставках участие и обучении украинских пилотов. Однако, по его словам, США «четко донесли» Украине, что «не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри границ РФ».

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