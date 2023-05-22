В США назвали приоритетом поставки F-16 Украине

При этом Миллер не уточнил, когда именно Киев сможет получить истребители, какие страны примут в их поставках участие и обучении украинских пилотов. Однако, по его словам, США «четко донесли» Украине, что «не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри границ РФ».