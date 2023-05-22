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Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке. Он назвал совершившего его террористом и призвал власти США скорее найти преступника, передает ТАСС.

Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке
© ТАСС

«Они напали на "Турецкий дом". Я думал, вы демократы. Что вам дает это нападение? Вы думаете, что мы не скажем властям США: "Давайте, вам нужно быстро найти этого террориста и сделать все необходимое"? Как бы вы посмотрели на ситуацию, если бы аналогичное произошло в Турции? Там вам доверен "Турецкий дом". Вы должны найти этого террориста», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в ряде стран поддерживают организации, признанные в Турции террористическими и ведут деятельность против Анкары. В частности, Эрдоган указал на ФЕТО и Рабочую партию Курдистана. На последнюю он и возложил ответственность за нападение на «Турецкий дом». В связи с этим он также заявил, что у некоторых крупных государств «есть власть, но они не предпринимают шагов для прекращения конфликтов».

Экс-кандидат в президенты Турции Оган официально поддержал Эрдогана

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила о нападении неизвестного на «Турецкий дом». Он разбил окна.

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