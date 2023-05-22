Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке

«Они напали на "Турецкий дом". Я думал, вы демократы. Что вам дает это нападение? Вы думаете, что мы не скажем властям США: "Давайте, вам нужно быстро найти этого террориста и сделать все необходимое"? Как бы вы посмотрели на ситуацию, если бы аналогичное произошло в Турции? Там вам доверен "Турецкий дом". Вы должны найти этого террориста», — сказал Эрдоган.