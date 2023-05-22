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Представителя ООН спросили об инциденте с диверсантами под Белгородом

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ничего не знает о ситуации в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Представителя ООН спросили об инциденте с диверсантами под Белгородом
© globallookpress.com

На просьбу прокомментировать ситуацию в регионе Дюжаррик заявил, что «впервые слышит» об инциденте с диверсантами.

«Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идет речь, и в случае необходимости я отреагирую», – заявил он.

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22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа. Позже в области был введён режим контртеррористической операции.

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