Боррель призвал Сербию поддержать санкции против РФ

«Мы приветствуем смелый и стратегический выбор ряда этих государств, присоединившихся полностью к нашей внешней политике и санкциям. Мы также указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС», — отметил он.