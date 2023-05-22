Боррель призвал Сербию поддержать санкции против РФ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Сербию присоединиться к санкциям против России и прекратить тесные отношения с Москвой с целью продвижения в процессе вступления в ЕС. Его слова приводит «РИА Новости».
Боррель сообщил, что главы МИД балканских стран провели рабочий обед с министрами Евросоюза.
«Мы приветствуем смелый и стратегический выбор ряда этих государств, присоединившихся полностью к нашей внешней политике и санкциям. Мы также указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС», — отметил он.
Также, по словам Борреля, отношения с Москвой «наносят ущерб национальным интересам».