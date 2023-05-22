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Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии нередко допускают утечки информации, рассказала глава ведомства Вероника Драгалин. Она добавила, что с подобными проблемами сталкивается и Антикоррупционный центр, пишет портал Agora.

Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных
© ТАСС

Драгалин подчеркнула, что бороться с коррупцией в рядах антикоррупционного ведомства чрезвычайно сложно.

Глава АП пояснила, что офицеры получают ордера на обыск конкретных персон, подозреваемых в коррупции. Перед тем, как выехать на задание, они предупреждают заинтересованных лиц, добавила она.

По ее мнению, подобные «предупреждения» являются достаточно серьезными преступлениями, за которые должно быть предусмотрено суровое наказание.

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