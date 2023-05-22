В Казахстане отказались согласовать назначение нового украинского посла
Власти Казахстана отказались утвердить кандидатуру Сергея Гайдая на посту посла Украины в республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Гайдай ранее занимал должность руководителя подконтрольной Киеву части ЛНР.
По словам источника, Астана ответила отказом на официальный запрос властей Украины. В Казахстане это объяснили тем, что желают видеть на посту посла Украины профессионального дипломата.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года отозвал из Астаны прежнего посла Петра Врублевского.
Это было вызвано предположительно тем, что высокопоставленный дипломат позволял себе чрезмерно резкие высказывания по внешнеполитической повестке, несопоставимые с его должностью.