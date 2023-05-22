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Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей поддержки Украины

Конгресс США отложил обсуждение по вопросу выделения средств на дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на американских законодателей.

Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей поддержки Украины
© Lenta.ru

По словам члена комитета палаты представителей по вооруженным силам Энди Кима, законодатели обсуждали, что должно быть частью следующего пакета, однако сейчас он не уверен в сроках принятия закона. Ким отметил, что продолжающаяся борьба вокруг потолка долга ставит под угрозу важные вопросы, в том числе помощь Киеву.

При этом конгрессмен Билл Китинг считает, что в конечном итоге решение будет зависеть от контрнаступления Вооруженных сил Украины. «Это не точная наука, чтобы уверенно говорить, что могут быть достигнуты успехи, которые сделают большую поддержку менее необходимой, или может быть нанесен такой ущерб, что потребуется дополнительная помощь», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден в пресс-релизе, появившемся на сайте Белого дома, раскрыл размер нового пакета военной помощи Украине. Он обойдется в 375 миллионов долларов, часть из них пойдет на учения украинских военных.

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