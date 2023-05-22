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Экс-кандидат в президенты Турции Оган официально поддержал Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган официально поддержал действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. Об этом сообщает «РИА Новости».

Экс-кандидат в президенты Турции Оган официально поддержал Эрдогана
© globallookpress.com

По словам Огана, была проведена встреча с обоими кандидатами в президенты Турции.

«Хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс нас не смог убедить… призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Эрдогана», — сказал он.

Ранее Оган заявил, что поддержит того или иного кандидата во втором туре при выполнении ряда условий. Одним из них было требование не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной «Партии демократии народов».

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