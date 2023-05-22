Экс-кандидат в президенты Турции Оган официально поддержал Эрдогана
Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган официально поддержал действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Огана, была проведена встреча с обоими кандидатами в президенты Турции.
«Хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс нас не смог убедить… призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Эрдогана», — сказал он.
Ранее Оган заявил, что поддержит того или иного кандидата во втором туре при выполнении ряда условий. Одним из них было требование не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной «Партии демократии народов».