Экс-кандидат в президенты Турции Оган официально поддержал Эрдогана

«Хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс нас не смог убедить… призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Эрдогана», — сказал он.