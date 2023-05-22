СМИ сообщили о фейковом взрыве у Пентагона

Ряд СМИ России сообщили о взрыве рядом со зданием Пентагона, после чего американское ведомство опровергло соответствующие данные. Об этом сообщает RT.

По данным «Осторожно, новости», изображение с якобы взрывом появилось в Telegram-каналах и ряде американских «консервативных» сообществ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а затем массово распространилось без ссылки на источник в РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей региона не верить украинским фейкам и заявил о масштабной информационной атаке на регион. Губернатор добавил, что он находится на рабочем месте, призвал жителей региона к спокойствию и пообещал держать в курсе ситуации.