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Пентагон опроверг сведения о взрыве у его здания

Ряд СМИ России сообщили о взрыве рядом со зданием Пентагона, после чего американское ведомство опровергло соответствующие данные. Об этом сообщает RT.

СМИ сообщили о фейковом взрыве у Пентагона
© globallookpress.com

По данным «Осторожно, новости», изображение с якобы взрывом появилось в Telegram-каналах и ряде американских «консервативных» сообществ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а затем массово распространилось без ссылки на источник в РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей региона не верить украинским фейкам и заявил о масштабной информационной атаке на регион. Губернатор добавил, что он находится на рабочем месте, призвал жителей региона к спокойствию и пообещал держать в курсе ситуации.

До этого он назвал фейком сообщения об эвакуации жителей Шебекинского городского округа являются фейком.

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