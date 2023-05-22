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В Ереване заявили, что в работе над мирным договором достигнут прогресс

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что провел в США ряд встреч с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Он добавил, что в ходе переговоров удалось согласовать две статьи проекта мирного договора между странами, пишет РИА «Новости».

В Ереване заявили, что в работе над мирным договором достигнут прогресс
© РИА Новости

Мирзоян пояснил, что по «ряду других статей стал возможен прямой и искренний диалог». По его мнению, это позволило сторонам лучше понять, какие пункты вызывают наибольшую озабоченность у оппонентов.

Дипломат уточнил, что по ряду статей возможно достижение договоренностей. В частности, по вопросу о разблокировке региональной логистики.

Вместе с тем, отметил министр, есть пункты, касающиеся наиболее сложных проблем, по которым позиции сторон кардинально различаются.

Министр заметил, что наиболее важным вопросом для Армении остается достижение определенности в процессе делимитации границ.

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