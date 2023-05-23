$79.94+0.0386.50+0.22
38 минут назад

В Киеве начался Священный Синод канонической УПЦ

ТАССиещё 1

Заседание Священного Синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) началось во вторник в Киеве, в ходе него планируется рассмотреть вопросы жизни церкви. Об этом сообщила УПЦ в своем Telegram-канале.

В Киеве начался Священный Синод канонической УПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В резиденции предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании (Голосеевский район Киева - прим. ТАСС) началось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Заседание возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Предыдущее заседание Синода канонической УПЦ состоялось 20 марта, оно проходило на территории Киево-Печерской лавры. В ходе него участники формировали решение о реакции на предписание властей покинуть территорию лавры.

В последний год власти Украины взяли курс на запрет УПЦ и приступили к репрессивным мерам в отношении священников и прихожан. В храмах и епархиях по всей стране проводят обыски, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов канонической церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей лишены гражданства. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест по обвинению в "разжигании религиозной вражды и оправдании действий России", множество настоятелей храмов арестованы за "шпионаж".

Обычно УПЦ проводила свои синоды в Киево-Печерской лавре. Однако обстановка вокруг лавры обострилась с 30 марта. Монахи УПЦ отказались покинуть обитель по требованию дирекции одноименного заповедника, в одностороннем порядке расторгнувшей договор бессрочной аренды монастыря.

В мире,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий