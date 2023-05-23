В Киеве начался Священный Синод канонической УПЦ

Заседание Священного Синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) началось во вторник в Киеве, в ходе него планируется рассмотреть вопросы жизни церкви. Об этом сообщила УПЦ в своем Telegram-канале.

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"В резиденции предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании (Голосеевский район Киева - прим. ТАСС) началось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Заседание возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Предыдущее заседание Синода канонической УПЦ состоялось 20 марта, оно проходило на территории Киево-Печерской лавры. В ходе него участники формировали решение о реакции на предписание властей покинуть территорию лавры.

В последний год власти Украины взяли курс на запрет УПЦ и приступили к репрессивным мерам в отношении священников и прихожан. В храмах и епархиях по всей стране проводят обыски, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов канонической церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей лишены гражданства. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест по обвинению в "разжигании религиозной вражды и оправдании действий России", множество настоятелей храмов арестованы за "шпионаж".