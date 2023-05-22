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Кремль отреагировал на возможный выход Армении из ОДКБ

У Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть потенциал для роста и развития, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на слова премьера Армении Николы Пашиняна, который ранее допустил возможность выхода страны из состава объединения. Песков добавил, что не смотря на слова Пашиняна, Москва продолжит обсуждать с Ереваном вопросы совместной деятельности в рамках ОДКБ.

ОДКБ завоевала авторитет и показала эффективность в разных ситуациях, у нее есть потенциал к развитию, — сказал Песков.

ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому аэродрому «Днепр»

Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель была достигнута, все назначенные объекты — уничтожены.

Протасевич прокомментировал помилование

Экс-глава Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич прокомментировал помилование. Его слова приводит БелТА.

В беседе с журналистами Протасевич сообщил, что подписал все необходимые документы, назвав произошедшее «прекрасной новостью».

Назван крупнейший покупатель российских энергоресурсов

Ключевыми импортерами российских энергоресурсов все еще являются государства Евросоюза и Китай. Речь идет, в частности, о природном газе, сообщило сербское издание Danas, передает «Экономика сегодня».

Сжиженный природный газ (СПГ) – один из основных видов импортируемого топлива в ЕС по результатам 2022 года. По итогам 12 месяцев уровень поставок из России стал самым высоким с 2019 года. В регион поставили 19,2 млрд кубометров.

Путин назначил нового замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел РФ, соответствующий указ появился на портале правовой информации.

16 мая Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. С должности представителя российской дипломатии в Совете Европы Солтановский был снят 22 декабря 2022 года.

Россияне начали экономить на одежде и мобильных телефонах

За год россияне стали в два раза реже брать займы в микрофинансовых организациях (МФО) для совершения крупных покупок и начали экономить на одежде и мобильных телефонах. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По итогам первых четырех месяцев 2023 года доля займов на крупные приобретения упала до 5,5 процента, тогда как год назад она составляла 11,2 процента. Самое заметное снижение отмечено в категории «одежда» — с 1,2 до 0,2 процента от всего количества микрозаймов. Более чем втрое сократилась доля кредитов на покупку мебели и мобильных телефонов — с 3,9 и 2,6 процента до 1,2 и 0,8 процента соответственно.

Meta* оштрафовали на 1,2 млрд евро

EPA/TACC

Штраф в размере 1,2 миллиарда евро был выписан Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) ирландской Комиссией по защите данных. Об этом пишет The New York Times.

Данная сумма является рекордной. Поводом для штрафа стали нарушения в сфере передачи данных.

Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, передает ТАСС.

При этом он назвал обеспечение безопасности армянского населения условием для такого развития событий.

Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Vk.com/elena_blinovskaya

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона защиты просила заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Все наложенные ранее Пресненском судом Москвы запреты оставлены в силе. Блиновской по-прежнему нельзя пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Глава ВОЗ заявил об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

Угроза появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, которое приведет к резкому росту заболеваемости и смертности от COVID-19, сохраняется. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.