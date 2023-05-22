СМИ: в Нью-Йорке совершили нападение на «Турецкий дом»

Неизвестные совершили нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке. Там располагается консульство Турции и граждане голосуют за президента, сообщил телеканал TRT.

В здании разбили стекло. Информации о пострадавших пока нет.

20 мая посольство Катара в Судане подверглось нападению и разграблению вооруженными гражданами.

В министерстве прокомментировали ситуацию. Отмечалось, что в момент нападения на посольство никто из дипломатов не пострадал.