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СМИ: в Нью-Йорке совершили нападение на «Турецкий дом»

Неизвестные совершили нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке. Там располагается консульство Турции и граждане голосуют за президента, сообщил телеканал TRT.

В здании разбили стекло. Информации о пострадавших пока нет.

20 мая посольство Катара в Судане подверглось нападению и разграблению вооруженными гражданами.

В министерстве прокомментировали ситуацию. Отмечалось, что в момент нападения на посольство никто из дипломатов не пострадал.

Ранее боевики напали в Хартуме на диппредставительства и дома дипломатов многих стран, включая Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Иорданию.

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