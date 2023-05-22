Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7

La Razón: президент Бразилии да Силва не поприветствовал Зеленского на саммите G7
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поприветствовал своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммите G7. Об этом пишет газета La Razón.
По данным издания, на одной из встреч, в которой принимал участие Зеленский, его приветствовали прибывшие лидеры стран.
"Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным, видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", - говорится в публикации.
Ранее да Силва говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите стран "Большой семерки". Президент Бразилии отметил, что был расстроен таким исходом, поскольку хотел встретиться с Зеленским и обсудить конфликт на Украине.