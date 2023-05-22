В Грузии объяснили отказ вводить визы для россиян

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не вводит визовый режим для россиян и не запрещает авиарейсы, чтобы не спровоцировать ответ Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии должны избегать военного противостояния с Россией и экономического кризиса.

«Любая санкция, введение виз, запрет полетов, закрытие воздушного пространства и так далее, подразумевает движение в сторону эскалации», — отметил он.

Спикер грузинского парламента добавил, что при эскалации ситуацию контролировать трудно и есть риск столкнуться с ответными нежелательными мерами.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

В Минэкономики Грузии заявили, что Тбилиси разрешит прямые рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний. Позже стало известно, что власти Грузии выдали нескольким российским перевозчикам разрешение на полеты в страну. Грузинская Georgian Airways также начала летать в Москву.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей «провокацией», а рейсы из РФ «нежелательными».