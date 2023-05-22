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В Германии подтвердили полное взятие Артемовска российскими силами

Военный эксперт из Германии Юлиан Репке, работающий в газете Bild, опубликовал карту, подтверждающую полное взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) Россией. Об этом журналист написал на своей странице в Twitter.

В Германии подтвердили полное взятие Артемовска российскими силами
© РИА Новости

«Судя по кадрам с геолокацией, российские силы действительно захватили оставшиеся украинские опорные пункты в западном Бахмуте и теперь контролируют до 100 процентов города», — написал он.

22 мая в Луганской народной республике сообщили, что Вооруженные силы Украины отошли из Артемовска в район города Часов Яр для создания новой точки обороны.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Артемовске началось предварительное разминирование после его взятия под полный контроль российскими силами.

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