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Глава Минобороны Венгрии: ЕС рискует безопасностью, вооружая Киев

Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны ЕС, поставляющие Украине оружие, рискуют собственной безопасностью. Об этом сообщает Origo.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сформированное в 2022 году, решительно отвергает боевые действия, выступает за прекращение огня и мирные переговоры, подчеркнул министр.

Он отметил, что сила и давление сторонников вооруженного конфликта очень велики, но Венгрия «должна и будет» оставаться в стороне от украинского кризиса.

Салаи-Бобровницки добавил, что западный мир объединился и передает Украине беспрецедентное количество оружия, но риск преднамеренной или случайной эскалации не исчезает.

Министр также отметил, что крупные страны ЕС с риском для собственной безопасности передали Киеву оружие, боеприпасы и другие средства, сокращая собственные стратегические запасы.

«Европейская оборонная промышленность оказалась неподготовленной к этой ситуации. Европейская оборонка должна как-то подрасти, чтобы заменить [поставленное Украине оружие]», - подчеркнул Салаи-Бобровницки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться мира.

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