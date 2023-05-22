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Польша подсчитывает ущерб, нанесенный ей СССР

Польша готовится представить доклад о предполагаемом ущербе, нанесенном ей Советским Союзом во время Второй Мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, над документом работает Институт военных вопросов. Он покажет аспекты оккупации, демонтажа фабрик на западных землях, эксплуатации Польши и невыгодных договоров по углю.

Ожидается, что 22 мая Мулярчик встретится с германскими парламентариями, чтобы представить польскую точку зрения о необходимости выплаты репараций за ущерб во Второй мировой войне в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 - 1,5 трлн).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории, а также возместить России средства, потраченные на ее восстановление и развитие в послевоенные годы. Речь идет о более $750 млрд.

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