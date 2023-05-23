Во Франции выступили с заявлениями по гарантиям для Украины

МИД Франции заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности совместно с партнерами по НАТО, сообщает РИА Новости.

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«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем», — указано в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены без приглашения Украины в Североатлантический альянс.

Ранее глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что альянс призвал стран-участниц предоставить Киеву членство в организации на ближайшем саммите в Вильнюсе.