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1 час назад

WSJ назвала участников договора о гарантиях безопасности для Киева

Мария Иванова

США, Британия, Германия и Франция планируют предоставить Украине гарантии безопасности через создание нового соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, США могут выступить главным гарантом в новых договоренностях.

По мере того, как Украина вступает в решающий этап конфликта с Россией, лидеры США и НАТО объединяются вокруг планов по укреплению украинской обороны и гарантий для суверенного будущего страны, отмечает газета.

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Модель гарантий безопасности для Украины западные лидеры, в том числе президент США Джо Байдена, сравнивали с той, что есть сейчас у Израиля, подчеркивает WSJ.

По данным газеты, членство Украины в НАТО пока не обсуждается, но союзники США и Европы могут предоставить Киеву гарантии поставок оружия и передовых технологий.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», включающую санкции против России и гарантии безопасности для Украины.

Один из пунктов формулы - о «защите жизни» - подразумевает предоставление Украине военной и финансовой помощи. Зеленский заявлял, что США должны стать первой страной, которая подпишет договор о гарантиях безопасности для Украины.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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