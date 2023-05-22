«Укрэнерго»: отключена одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области

В "Укрэнерго" заявили об отключении одной из крупнейших АЭС Днепропетровской области из-за повреждений
В "Укрэнерго" заявили об отключении одной из крупнейших АЭС Днепропетровской области из-за повреждений двух высоковольтных линий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По его данным, в Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения. Ранее "Укрэнерго" заявила, что возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС.
Подтверждения этой информации от официальных представителей "Росатома" и властей Запорожской области пока нет. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС было отключено, станцию перевели на дизель-генераторы. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что Энергоатом отключил контролируемую им ЛЭП Днепровская. Перевод станции на обеспечение электричеством от дизель-генераторов необходимо для сохранения безопасного режима работы реакторов и другого критически важного оборудования.