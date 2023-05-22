«Укрэнерго»: отключена одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области

В "Укрэнерго" заявили об отключении одной из крупнейших АЭС Днепропетровской области из-за повреждений двух высоковольтных линий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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По его данным, в Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения. Ранее "Укрэнерго" заявила, что возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС.