$79.91-0.1386.28-0.22

В "Укрэнерго" заявили об отключении одной из крупнейших АЭС Днепропетровской области из-за повреждений

В "Укрэнерго" заявили об отключении одной из крупнейших АЭС Днепропетровской области из-за повреждений двух высоковольтных линий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Укрэнерго»: отключена одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области
© rosenergoatom.ru

По его данным, в Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения. Ранее "Укрэнерго" заявила, что возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС.

Подтверждения этой информации от официальных представителей "Росатома" и властей Запорожской области пока нет. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС было отключено, станцию перевели на дизель-генераторы. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что Энергоатом отключил контролируемую им ЛЭП Днепровская. Перевод станции на обеспечение электричеством от дизель-генераторов необходимо для сохранения безопасного режима работы реакторов и другого критически важного оборудования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий