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Дания заявила о желании провести саммит по "формуле мира" Зеленского в июле

Дания хотела бы провести в июле саммит, посвященный урегулированию на Украине по предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским "формуле мира". Об этом в понедельник рассказал журналистам министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, прибыв на встречу с коллегами в Брюссель.

Дания заявила о желании провести саммит по "формуле мира" Зеленского
© legion-media.ru

"Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита", - цитирует министра агентство Ритсаус бюро.

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Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины

При этом политик подчеркнул, что решающим фактором является не место проведения саммита, а возможность заручиться поддержкой таких стран, как Китай, Индия и Бразилия.

"Если должен состояться саммит, который принесет дополнительную пользу и прогресс, это должна быть не просто встреча стран, которые всегда поддерживали Украину. Тогда вам необходимо создать приверженность и интерес среди таких стран, как Индия, Бразилия и Китай", - считает датский министр.

На вопрос, следует ли пригласить на встречу и Россию, политик ответил отрицательно.

"Я не могу себе этого представить. Но на самом деле этот вопрос нужно адресовать Украине. Украина сама оценивает, когда можно содержательно обсуждать мирную перспективу в другом и более широком кругу", - сказал он.

Зеленский в выступлении на саммите Группы семи в Японии заявил, что хотел бы, чтобы саммит "формулы мира" состоялся в июле.

Инициатива Зеленского

Власти Украины неоднократно привлекали внимание к подготовленной ими "формуле мира". При этом Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

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