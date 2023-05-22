В ЕС «негласно» готовятся к тому, что президент США Джо Байден может проиграть выборы в 2024 году, а его преемник изменит подход к отношениям с Европой. Об этом рассказал CNBC со ссылкой на источники в ЕС.

До начала выборов президента США остается еще больше года, но «чиновники в самом сердце ЕС спешат сделать как можно больше в преддверии потенциальной смены руководства в Белом доме», подчеркивает телеканал.

«Существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация между ЕС и нынешней администрацией США. Это касается всех уровней - от чиновничьего до самых высших уровней», - заявил каналу высокопоставленный источник в ЕС.

По его словам, в Евросоюзе осознают, что такое совпадение взглядов европейских и американских властей «не является данностью».

«Подход может измениться, когда в Белом доме снова появится кто-то вроде [бывшего президента США Дональда] Трампа», - подчеркнул собеседник канала.

Стиль и политические приоритеты Байдена очень схожи с брюссельскими подходами, особенно в отношении борьбы с пандемией и изменением климата, подчеркивает CNBC. Это стало еще более очевидным после начала украинского кризиса, когда европейские лидеры приветствовали финансовую и военную поддержку Киева со стороны крупнейшей экономики мира.

Однако вполне возможно, что нынешнему соглашению по поддержке Украины и другим рабочим практикам придет конец, когда в Белом доме появится новый президент.

Неназванный европейский дипломат заявил CNBC, что в будущем отношения Брюсселя и Вашингтона будут выглядеть немного иначе, так как Европа стремится стать менее зависимой от Китая и США.

«ЕС разрабатывает свой собственный путь к стратегической автономии, хотя это и не означает, что мы поворачиваемся спиной к нашим союзникам», - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что ЕС будет идти по этому пути независимо от того, кто находится у власти в Белом доме.

Трамп, уже заявивший о планах участвовать в выборах, ранее говорил, что американцы передают Украине слишком много оружия и сталкиваются с дефицитом боеприпасов. Также он не стал отвечать на вопрос журналистов, на чьей он стороне в конфликте, российской или украинской.

Трамп не обещал какой-либо поддержки Киеву, если ему удастся снова выиграть президентские выборы. Однако он заявил, что конфликт закончится в течение 24 часов, если он вернется к власти.