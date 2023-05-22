Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича помиловали

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал он корреспондентам агентства.

Напомним, что 3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также распространения заведомо ложных сведений о республике и других преступлениях. В качестве наказания ему назначили 8 лет заключения в колонии. 18 мая приговор вступил в законную силу, поскольку не был обжалован и опротестован.