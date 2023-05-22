Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича помиловали
Бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича помиловали. Об этом сообщает БелТА.
«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал он корреспондентам агентства.
Напомним, что 3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также распространения заведомо ложных сведений о республике и других преступлениях. В качестве наказания ему назначили 8 лет заключения в колонии. 18 мая приговор вступил в законную силу, поскольку не был обжалован и опротестован.
Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался участник NEXTA, которого задержали вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.