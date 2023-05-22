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Экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича помиловали

Бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича помиловали. Об этом сообщает БелТА.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал он корреспондентам агентства.

В Белоруссии приговорили Протасевича к восьми годам лишения свободы

Напомним, что 3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также распространения заведомо ложных сведений о республике и других преступлениях. В качестве наказания ему назначили 8 лет заключения в колонии. 18 мая приговор вступил в законную силу, поскольку не был обжалован и опротестован.

Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался участник NEXTA, которого задержали вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

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