Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, передает ТАСС.

При этом он назвал обеспечение безопасности армянского населения условием для такого развития событий.

Также Пашинян указал на проведение интенсивных переговоров между Ереваном и Баку. Он надеется на то, что сторонам удастся договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Осенью 2020 года ситуация вокруг него обострилась.

Еревану и Баку удалось два раза достигнуть соглашения о прекращении огня, однако в конечном итоге оно нарушалось. Власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.