Обзор иноСМИ: секреты подрыва «Северных потоков» и «усиление санкций - провал Запада»

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В деле «Северных потоков» замешаны как минимум два украинца

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В агентурном триллере о подрыве «Северных потоков» еще многое неясно, но появляется все больше доказательств того, что в деле замешаны как минимум двое украинцев, пишет Suddeutsche Zeitung. Как выяснила газета, немецкие следователи вышли на польскую фирму, зарегистрированную как турагентство, которая арендовала яхту «Андромеда», - считается, что на этом судне злоумышленники добрались до газопроводов.

Фирма была основана в 2016 году двумя гражданами Украины. Немецкие СМИ ранее сообщали, что в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

«Усиление санкций против России - провал Запада»

Объявленное на саммите G7 в Хиросиме ужесточение санкций против России свидетельствует, что Запад твердо поддерживает Украину, но также это признак его неудачи,пишет в своей статье для The Guardian обозреватель Ларри Эллиотт. Несмотря на разговоры о быстрой победе в экономической войне против России, сокрушительного удара Москве нанесено не было, не говоря уже о признаках того, что заморозка активов, преследование олигархов, поиск альтернативных источников энергии и лишение России жизненно важных компонентов привели к изменению взглядов Кремля.

Без сомнения, Россия чувствует влияние санкций, но и Запад тоже. Одна из причин чрезмерного количества заявлений о том, что российская экономика якобы «близка к краху», заключается в том, что западные политики знают, что их собственные избиратели страдают от сопутствующих потерь: дорогих энергоносителей, роста цен на продукты и падения уровня жизни. Новые санкции и обещание поддерживать Украину «сколько потребуется» - это признание того, что Россия оказывает более жесткое экономическое сопротивление, чем ожидала «Большая семерка», заключил Эллиотт.

Пораженным Россией «Патриотом» управляли западные наемники

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, пусковые установки которого уничтожила Россия, скорее всего, был укомплектован западными наемниками. Как пишет Military Watch Magazine, «Патриоты» - очень сложная система вооружения, и украинские военные вряд ли могли обучиться работе с ней так быстро - всего через пять месяцев после принятия решения о поставках «Патриотов».

Издание считает, что управлением системой занимались наемники из стран-членов НАТО, имеющие опыт эксплуатации Patriot. Масштабы разрушений, вызванных ударами, означают, что потери среди западных наемников вполне вероятны, хотя они вряд ли будут раскрыты в ближайшее время, подчеркивает Military Watch.

Турцию предупредили о валютном шоке

Стремительное падение уровня золотовалютных резервов Турции вызвало опасения по поводу «валютного шока», с которым может столкнуться страна, пишет Dünya. Сокращение резервов истощило возможности Центрального банка вмешиваться в обменные курсы, а если власти прекратят валютные интервенции, доллар может подскочить с 20 до 25-30 лир, подчеркивает издание.

Еще 5 мая турецкие резервы составляли 68,4 миллиарда долларов, но уже 12 мая они упали почти на восемь миллиардов - до 60,8 миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время фондовый рынок страны обвалится, а инфляция вырастет. При этом экспортеры, реагирующие на курсы валют, хотят, чтобы доллар стоил около 25 лир.

Минфин США заявил, что страна вряд ли «дотянет» до середины июня

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что шансы властей США «дотянуть» до 15 июня, сохраняя возможность оплачивать все счета, довольно низкие. Об этом она рассказала в эфире NBC.