На знаменитой картине Пикассо обнаружили собаку

The New York Times сообщает, что перед проведением выставки «Молодой Пикассо в Париже» реставраторы начали техническую экспертизу полотен.

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Её проводили специалисты из Метрополитен-музея вместе с экспертами из Национальной галереи искусств в Вашингтоне и американского музея Гуггенхайма.

Когда они проводили сканирование, то заметили, что под нарисованным пальто на картине Moulin de la Galette есть другое изображение.

Оказалось, что на этом месте ранее была нарисована собачка. На шее у неё был красный бант. По словам учёных, пёс был породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель.