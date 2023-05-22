Пашинян оценил роль Запада в отношениях России и Армении

Что касается якобы сигналов от Запада по вытеснению России из Армении, то мы никогда не получали таких сигналов, и не думаю, что такие сигналы когда-либо могут быть. Могут быть сигналы о развитии двусторонних отношений, что касается и России. Мы очень прозрачно обсуждаем наши отношения с нашими партнерами, — сказал Пашинян.