В ЕС заявили о подготовке к поражению Байдена на выборах президента США

Евросоюз готовится к возможному поражению действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителей ЕС.
Источник телеканала отметил, что сейчас между ЕС и нынешней администрацией президента США существует «беспрецедентно тесное сотрудничество», однако европейские чиновники понимают, что отношения могут измениться, если Байдена проиграет.
«ЕС осознает, что это сотрудничество не является само собой разумеющимся, и такой подход может измениться, когда в Белом доме снова появится кто-то вроде экс-президента США Дональда Трампа», — заявил представитель.
Главный аналитик Института Милкена Кевин Колуден считает, что в случае избрания нового президента США, отношения с ЕС будут трудными, поскольку европейцы опасаются отказа Вашингтона от поддержки Украины.