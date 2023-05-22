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Названы препятствия для вступления Украины в НАТО

Страны, являющиеся членами НАТО, должны выделять по два процента ВВП на обеспечение обороноспособности альянса и поддержку вооруженных сил. Взнос Украины в случае вступления в организацию будет крайне несущественным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

Территориальные споры

«Прежде всего, условием вступления страны в НАТО является отсутствие действующих территориальных споров. В принципе, это основное правило, ведь НАТО не задумывалась как организация, куда постоянно вступают новые члены. Так что ее устав в этом плане достаточно либеральный, там не прописаны подробности и нюансы», — заметил Леви.

Основной сложностью политолог считает вопрос Крыма. Он допустил, что вступление Украины в НАТО могло бы означать отказ страны от территориальных споров в этом направлении. Впрочем, поскольку вопрос членства Украины, по словам Леви, исключительно политический, то и ситуацию можно трактовать по-разному.

"Можно, например, исходя из того, что западные страны безальтернативно воспринимают Крым и регионы, которые недавно вошли в состав России, как часть Украины, потому и территориального спора тут нет". Дмитрий Леви, политолог

Экономический вопрос

Другой вопрос на повестке — экономический. Леви напомнил, что государства, входящие в состав НАТО, обязаны выделять по два процента от ВВП на обеспечение обороноспособности и поддержку вооруженных сил альянса. Теоретически, Украина тоже могла бы это делать, но ее взнос оказался бы несоизмеримо меньше взносов других стран-участниц.

«Этого будет недостаточно, чтобы обеспечивать обороноспособность на уровне НАТО, а ведь это тоже одно из требований для участия в альянсе. Но, опять же, здесь возможны кредиты, фьючерсные договоренности и так далее. Так что даже в экономическом вопросе от политических интриг мы никуда не уходим», — считает политолог.

Он заключил, что главным препятствием для Украины все же является военный конфликт на ее территории. Пока он не завершится полностью, вступление в НАТО невозможно.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем, поскольку страна не может выполнить ряд условий, необходимых для членства в альянсе. Он также обещал продолжить поставки западного оружия Украине после СВО.

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