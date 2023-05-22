В ЕС обсудят новый транш военной помощи Украине

Главы МИД ЕС обсудят сегодня новый транш военной помощи Украине из Еврофонда мира и одиннадцатый пакет санкций против России. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, новые ограничения будут направлены на борьбу с невыполнением уже принятых санкций, «которое делает их неэффективными».

«Главы МИД ЕС обсудят и новый блок санкций против России, и новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Мы намерены начать дискуссию о новых санкциях против России, предложенных G7», - пояснил он.

При этом, по словам Борреля, недовольство новыми ограничительными мерами уже высказала Венгрия, также «есть возражения, которые и другие страны хотели бы обсудить».

Боррель также посетовал, что решения о санкциях в ЕС все еще принимаются единогласно, что дает возможность любой стране сообщества наложить вето, что сказывается на скорости согласования необходимых мер.

Ранее в Еврокомиссии пообещал, что в своем 11-м пакете санкций ЕС попытается пресечь попытки Москвы обойти ограничения. По данным СМИ, под санкции попадут физические и юридические лица из Армении, Казахстана, Киргизии и других стран, не соблюдающие ограничения ЕС и поставляющих в Россию санкционную продукцию.