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41 минуту назад

Клиенты бутиков в Нью-Йорке прячут покупки в простые пакеты, чтобы их не ограбили

Газета.Ru

Сотрудники люксовых бутиков в Нью-Йорке предлагают клиентам упаковывать дорогие вещи в пакеты без логотипов, чтобы покупатели не стали мишенью для воров. Об этом сообщает NY Post.

Дорогие бутики в Нью-Йорке перешли на простые пакеты на фоне роста преступности
Фото: TwitterTwitter

На фоне роста преступности в Нью-Йорке люксовые бутики на Пятой и Мэдисон авеню все чаще предлагают своим клиентам белые бумажные пакеты без надписей, чтобы скрыть дорогие покупки. Эти простые пакеты прикрывают фирменные сумки магазинов - оранжевые Hermès, синие Tiffany и красные Cartier, - которые могут стать мишенью для воров. Сотрудник бутика Hermès уточнил, что белые сумки предлагаются покупателям, приобретающим дорогие вещи, "просто для осторожности".

"Мы не хотим привлекать внимание. Мы не решается носить дорогие вещи, например, часы. Преступность выросла, и теперь, если я еду в метро, я все прячу", - объяснил журналистам один из клиентов флагманского магазина Hermès на Мэдисон-авеню.

За предыдущий месяц в Северном участке Мидтауна, где расположены флагманские бутики Tiffany's, Cartier и Louis Vuitton, было подано 148 жалоб на крупные кражи, что на 94% больше, чем два года назад; а в 19-м участке, где расположен флагман Мэдисон-авеню Hermès, - 132 жалобы, что на 55% больше.

Ранее сообщалось, что грабители похитили из бутика Dior 25 дизайнерских сумок на $125 тысяч.

В мире,Louis Vuitton,
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