В Австрии выступили против быстрого членства Киева и Кишинева в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что у Молдавии и Украины не должно быть преимуществ по вступлению в ЕС перед Западными Балканами. Об этом он рассказал в интервью Welt .

Отвечая на вопрос, скоро ли Украина вступит в Евросоюз, Шалленберг подчеркнул, что это должно произойти только после того, как Киев выполнит все необходимые условия (по борьбе с коррупцией и другие).

«Важно, чтобы прогресс, достигнутый в переговорах о вступлении Украины и Молдавии с одной стороны и шести стран Западных Балкан с другой, оценивался одинаково», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что 20 лет назад в ЕС пообещали членство странам Юго-Восточной Европы, и призвал не допустить «двойных стандартов».

«Было бы фатальной ошибкой, если бы Украина и Молдавия перешли на скоростную трассу, а страны Западных Балкан остались бы на обочине. Это может поставить под угрозу стабильность на Западных Балканах и еще больше усилить там влияние Китая, России, Турции или других акторов», - отметил глава МИД.

Он добавил, что именно поэтому Австрия создала группу «друзей Западных Балкан» в рамках ЕС. В нее также войдут Италия, Чехия, Словения и Словакия. Первая встреча группы должна состояться в Австрии летом 2023 года.

В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Однако президента Франции Эммануэль Макрон, а также немецкие итальянские власти заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.