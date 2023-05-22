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Шольц: Украина не вступит НАТО в обозримом будущем

Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt. Об этом пишет РИА Новости.

«Всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - прим.) не произойдет. В том числе и потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить», - сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта. Однако он надеется на поддержку от партнеров в виде приглашения в альянс.

В США перечислили причины не принимать Украину в НАТО

Напомним, украинские власти подали заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что у любой страны есть право на определение своего пути. Он также напомнил о политике «открытых дверей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за ситуацией и напомнил, что именно желание Украины вступить в НАТО стало одной из причин начала спецоперации России.

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