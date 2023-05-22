$79.91-0.1386.28-0.22

Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел в назначенное время на встречу с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом президент Бразилии заявил в понедельник на пресс-конференции в Хиросиме.

Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним
© globallookpress.com

Лула да Силва заявил, что был готов к встрече с украинским президентом, однако "Зеленский не пришел" в назначенное время.

"Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остается фактом: в 15:15 (21 мая в 09:15 мск) у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале", - пояснил бразильский президент.

По словам Лулы да Силвы, случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен.

Президент Бразилии также подчеркнул, что выступление Зеленского на расширенном заседании саммита Группы семи (G7) не изменило его позицию относительно ситуации на Украине.

Ранее Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Бразильский лидер также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий