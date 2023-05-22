Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел в назначенное время на встречу с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом президент Бразилии заявил в понедельник на пресс-конференции в Хиросиме.

Лула да Силва заявил, что был готов к встрече с украинским президентом, однако "Зеленский не пришел" в назначенное время.

"Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остается фактом: в 15:15 (21 мая в 09:15 мск) у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале", - пояснил бразильский президент.

По словам Лулы да Силвы, случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен.

Президент Бразилии также подчеркнул, что выступление Зеленского на расширенном заседании саммита Группы семи (G7) не изменило его позицию относительно ситуации на Украине.