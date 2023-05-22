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Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана в следующем туре выборов

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган заявит о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая. Об этом со ссылкой на партийные источники сообщает газета Hürriyet.

Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана в следующем туре выборов
© Lenta.ru

«Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать [соперника Эрдогана Кемаля] Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации», — заявил Абдулькадир Сельви, колумнист издания.

Также сообщается, что сегодня Оган объявит пункты программы, обсуждаемые им и Эрдоганом.

«Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок», — говорится в публикации.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

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