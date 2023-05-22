Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана в следующем туре выборов

«Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок», — говорится в публикации.