Глава МАГАТЭ призвал защитить ЗАЭС перед наступлением Украины
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси продвигает план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС перед началом наступления Украины. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и европейских дипломатов.
Гросси настаивает на заключении «соглашения последней минуты», в котором Россия и Украина обязуются обеспечивать безопасность атомной электростанции во время украинского наступления.
В конце мая глава МАГАТЭ планирует представить соглашение, состоящее из пяти принципов, для одобрения Советом Безопасности ООН. Принципы таковы: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники/военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, обеспечение безопасности, защита внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеперечисленных принципов.
ЗАЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, в последние месяцы подвергается обстрелам.
1 сентября станцию впервые посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.
Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону. В конце марта 2023-го он предупредил, что боевые действия вокруг ЗАЭС усиливаются.