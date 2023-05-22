Госдеп в курсе призыва Уилана быстрее добиться его возвращения из России

"Как вы знаете и как мы уже говорили ранее, мы часто приходим к выводу, что не стоит озвучивать детали наших усилий по возвращению домой незаконно задержанных, поэтому мы склонны сохранять их в тайне. Я видел комментарии Пола Уилана в опубликованном в выходные интервью и могу заверить его и членов его семьи, что у нас нет более важного приоритета, чем его безопасное возвращение домой в Соединенные Штаты. Госсекретарь [США Энтони Блинкен] продолжает работать над этим, этим продолжают заниматься другие сотрудники Госдепартамента и всего правительства. То же самое касается ситуации Эвана Гершковича", - сказал он.