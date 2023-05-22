Синан Оган, участвовавший в президентских выборах от партии Ata («Альянс Ататюрка»), вероятно, выступит в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана перед вторым туром. Об этом сообщает Hürriyet.

В первом туре выборов действующий президент Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, а его главный соперник, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента. Оган набрал 5,17 процента.

Ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимый минимум - 50 процентов плюс один голос. Через две недели после первого тура - 28 мая - состоится второй тур, в котором примут участие Эрдоган и Кылычдароглу.

По данным Hürriyet, Оган близок к тому, чтобы заявить о своей поддержке Эрдогана во втором туре и призвать своих сторонников голосовать за действующего президента.

Как утверждает издание, Оган заявит, что не поддерживает Кылычдароглу, так как тот близок к террористическим организациям.

Ожидается, что Оган подпишет протокол из пяти пунктов, которые он обсуждал с Эрдоганом. В этом протоколе подтверждается, что Эрдоган не будет изменять первые четыре статьи Конституции, не станет пытаться убрать из основного закона тюркскую идентичность, продолжит борьбу против терроризма, постепенно депортирует просителей убежища, будет вести экономическую политику, ориентируясь на международные рынки (и проявит гибкость в политике процентных ставок).