Пока вы спали: Отказ банку РФ в подключении к SWIFT и призыв Индии к реформе ООН

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Евросоюз отказался подключать Россельхозбанка к SWIFT

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Европейский союз не намерен переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT, так как его отключение является частью санкций, которые могут быть сняты только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом подключение Россельхозбанка к SWIFT является одним из условий продления зерновой сделки. В свою очередь Стано отметил, что единственным препятствием для экспорта продовольствия по Черному морю является ситуация на Украине.

«Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей», - пояснил он.

Президент Бразилии заявил об отказе Зеленского встретиться с ним на полях G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его украинский коллега

Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на полях саммита G7 в Хиросиме, несмотря на предварительную договоренность и ожидание бразильской стороны. Об этом пишет РИА Новости.

По словам бразильского лидера, изначально была информация о том, что украинская делегация задерживается.

«Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться», - заявил Лула, подчеркнув, что Зеленский взрослый человек и знает, что делает.

Россия и Казахстан лидируют в рейтинге доступности газа среди стран Европы

Казахстан находится на первом месте по доступности газа для населения среди стран Европы. Второе место в рейтинге занимает Россия. Об этом свидетельствует проведенное экспертами РИА Новости исследование.

В исследовании отмечается, что меньше всего газа на свою среднемесячную зарплату могут купить жители Молдавии – 421 кубометр. Среди аутсайдеров также Румыния, Чехия, Болгария и Греция. А наибольший объем - почти 10 тыс. кубометров – могут приобрести жители Казахстана. Россияне же способны прибрести 7,6 тыс. кубометров.

Индия призвала к реформе ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости реформы ООН, так как в настоящее время организация не в состоянии предотвращать конфликты и там не звучит голос «Глобального Юга». Его слова из выступления на заседании G7 приводит издание The Economic Times.

«Почему даже определение терроризма не принято в ООН? Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века», - констатировал Моди.

В России хотят признать банан социально значимым продуктом

Вопрос признания бананов социально значимым продуктом для россиян и временного обнуления на них импортных пошлин поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Известия».