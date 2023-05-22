У основателя Microsoft Билла Гейтса и бриджистки из России Милы Антоновой были тайные взаимоотношения, что стало поводом для шантажа со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что он преследовал цель - получить деньги у Гейтса после того, как ему не удалось убедить того принять участие в создании многомиллиардного благотворительного фонда с JPMorgan.

По словам представителя Гейтса, у миллиардера не было никаких финансовых отношений с Эпштейном. Экс-советник Гейтса Борис Николич утверждает, что стороны обсуждали на встречах только вопросы благотворительности.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятию проституцией. Позднее он покончил с собой. Тело финансиста было найдено в камере.