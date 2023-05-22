$79.91-0.1386.28-0.22

WSJ рассказала о попытках финансиста Эпштейна угрожать Гейтсу из-за романа с россиянкой

У основателя Microsoft Билла Гейтса и бриджистки из России Милы Антоновой были тайные взаимоотношения, что стало поводом для шантажа со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что он преследовал цель - получить деньги у Гейтса после того, как ему не удалось убедить того принять участие в создании многомиллиардного благотворительного фонда с JPMorgan.

По словам представителя Гейтса, у миллиардера не было никаких финансовых отношений с Эпштейном. Экс-советник Гейтса Борис Николич утверждает, что стороны обсуждали на встречах только вопросы благотворительности.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятию проституцией. Позднее он покончил с собой. Тело финансиста было найдено в камере.

Судмедэкспертиза подтвердила то, что Эпштейн совершил самоубийство.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий