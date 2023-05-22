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Австрия заявила о сохранении неформального канала связи с Россией

Австрийские власти сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с Москвой несмотря на продолжающийся украинский конфликт. Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг в опубликованном в понедельник интервью газете Die Welt.

Австрия заявила о сохранении неформального канала связи с Россией
© globallookpress.com

"Запад должен продолжать разговаривать с Россией, как это делает правительство США", - отметил министр.

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По его мнению, для дальнейших переговоров с РФ необходимо использовать международные форумы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация Объединенных Наций. В этом министр видит "глобальную ответственность" западных стран.

Шалленберг подчеркнул, что Вена продолжает общение с Москвой по неформальным каналам.

"Россия не исчезла с карты и является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей ядерной державой на планете", - добавил он.

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