Байден заявил, что знает сроки наступления ВСУ
Президент США Джо Байден заявил, что знает, когда ВСУ планируют начать свое наступление, но раскрывать сроки не будет. Об этом сообщает NV.UA.
Такое заявление Байден сделал во время пресс-конференции на саммите «Большой семерки».
«Я не могу вам сказать четко, когда это будет. Вы думаете, я буду вам рассказывать о планах по поводу наступления?.. Если я отвечу, то успеха не будет», - подчеркнул он.
Президент США добавил, что «с глазу на глаз» поговорил об этом с главой Украины Владимиром Зеленским, который был приглашен на саммит G7.
Байден отметил, что американцы и их союзники по НАТО знают, сколько у ВСУ обученных бригад и готовы ли они к боям.
«И у нас есть ожидания касательно вероятности их успеха… Я знаю, но я вам не скажу, поскольку это будет неразумно с моей стороны», - заключил он.
В последние несколько месяцев появляется информация о готовящемся наступлении Украины. Журнал Newsweek писал со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля, а украинский премьер Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться только летом 2023 года.
В мае Зеленский заявил, что Киеву нужно больше времени, чтобы начать наступление, так как ВСУ все еще ждут поставок военной помощи.