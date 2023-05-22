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Стало известно о планах провести переговоры техделегаций по зерновой сделке

Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке планируют провести в ближайшие дни в онлайн-формате, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно о планах провести переговоры техделегаций по зерновой сделке
© РИА Новости

Он уточнил, что работала делегаций возможно продолжится в ближайшие дни. Они могут пройти в формате онлайн.

Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений. В заявлении МИД РФ говорится, что в связи с истечением 18 мая 60-дневного срока сделка продлена «в ответ на обращения, прежде всего, турецких партнеров как стороны договоренности».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что зерновую сделку с ООН, Украиной и Турцией продлили на два месяца. Он заявил, что переговоры принесли «относительный результат».

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