Байден заявил, что разговор с Маккарти о потолке госдолга США "прошел хорошо"

Президент США Джо Байден назвал хорошим телефонный разговор на тему повышения потолка госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье пресс-пул Белого дома.

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Отвечая на вопрос журналистов, как прошел разговор с Маккарти, Байден сказал: "Он прошел хорошо, мы поговорим завтра". Американский лидер отметил это, вернувшись в Вашингтон из Хиросимы, где он принимал участие в саммите лидеров Группы семи.