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В Британии испугались «катастрофического сценария» из-за оружия Путина

Субмарины России могут нарушить британскую инфраструктуру и привести к «критическому сценарию», сообщает Daily Mail.

В Британии испугались «катастрофического сценария» из-за оружия Путина
© РИА Новости

По данным издания, растут опасения, что РФ может вывести из строя энергетические кабели и кабели передачи данных Великобритании, отключив их от Сети и поставив под угрозу жизнь в стране. Удар России по таким кабелям может иметь катастрофические последствия. Например, под угрозой окажутся здравоохранение, экономика Великобритании, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг. А нарушение работы энергосети может привести к массовым беспорядкам.

В статье сказано, что глава Министерства обороны Бен Уоллес предупреждал о военно-морской программе России, которая преследует цель напасть на подводные энергетические и коммуникационные линии. Министр указал, что операции по саботажу могут выполнить как водолазы, так и небольшие подлодки с дистанционным управлением.

По морскому дну проходят артерии, поддерживающие жизнь Великобритании: кабели и трубы, по которым идет все, от газа до электричества, от банковских данных до военной связи.

Как сообщил доктор Дуэйн Райан Менезес из Polar Research & Policy Initiative, повреждение подводных телекоммуникационных и силовых кабелей может иметь катастрофические последствия для страны.

«Это может сделать невозможным осуществление международных финансовых операций; и иметь серьезные неблагоприятные последствия для экономики Великобритании и положения Лондона как самого международного и взаимосвязанного глобального финансового центра в мире», — заявил эксперт.

При этом затраты, хотя и трудно поддаются оценке, определенно могут исчисляться миллиардами.

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