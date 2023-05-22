Япония начнет лечить украинских военных

Токио предоставит Киеву сотню военных грузовиков и другие транспортные средства, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Также Украина получит от японской стороны около 30 тысяч комплектов армейских рационов. Кроме того, Япония возьмет на себя обязательства по лечению солдат Вооруженных сил Украины. Токио намерен передать бывшей советской республике оборудование, которое используется в Силах самообороны Японии.

Глава японского правительства Фумио Кисида в ходе переговоров в Хиросиме пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат. Токио будет продолжать всестороннюю поддержку Украины, отмечает внешнеполитическое ведомство.