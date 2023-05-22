Пользователи назвали слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран ложью

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство государств поддерживают Киев.

© flickr/statephotos

В своем обращении из самолета украинский лидер поблагодарил участников саммита G7 в Хиросиме и сказал о «взаимопонимании с мировым большинством по каждому из важных для Украины пунктов». Данные слова вызвали недовольство среди пользователей.

«Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. Или на другую остановку в туре трусливо прячущихся и попрошайничающих?» — заявил один из комментаторов.

«Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско», — написал другой юзер.

«Пришло время заниматься своими делами, оставить нас в покое, самим оплачивать счета и сражаться в собственных битвах! Ты не тот невинный лидер, за которого себя выдаешь!» — высказался один из комментаторов.