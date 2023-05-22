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Пользователи назвали слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран ложью

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство государств поддерживают Киев.

Пользователи назвали слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран ложью
© flickr/statephotos

В своем обращении из самолета украинский лидер поблагодарил участников саммита G7 в Хиросиме и сказал о «взаимопонимании с мировым большинством по каждому из важных для Украины пунктов». Данные слова вызвали недовольство среди пользователей.

«Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. Или на другую остановку в туре трусливо прячущихся и попрошайничающих?» — заявил один из комментаторов.

«Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско», — написал другой юзер.

«Пришло время заниматься своими делами, оставить нас в покое, самим оплачивать счета и сражаться в собственных битвах! Ты не тот невинный лидер, за которого себя выдаешь!» — высказался один из комментаторов.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что и за трагедию в Хиросиме, и за бои в Артемовске несут ответственность Соединенные Штаты. Ранее он сравнил на саммите G7 пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с разрушенным артиллерией ВСУ Артемовском.

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