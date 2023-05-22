Президент Бразилии предложил провести саммит ООН по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает необходимым провести саммит ООН по ситуации на Украине до предстоящей в сентябре недели высокого уровня всемирной организации. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в понедельник.

"Обсуждать войну на Украине необходимо в ООН. За все пять месяцев моего президентства меня так никто и не пригласил на встречу в ООН, чтобы обсудить эту войну. Мы, к примеру, могли бы перенести Генеральную ассамблею , которая проходит в сентябре, на июнь-июль, чтобы обсудить войну", - сказал он.

По его мнению, следовало бы пригласить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского выступить на таком мероприятии, после чего было бы целесообразно провести соответствующее обсуждение. Как полагает Лула да Силва, обсуждать ситуацию на Украине неуместно ни в формате "семерки", ни в формате "двадцатки", а наиболее правильным, с его точки зрения, было бы вести такую дискуссию в Совбезе ООН.